В Петрозаводске выберут лучшего классного руководителя

5 марта в Карельской государственной филармонии (ул. Кирова, 12) соберутся самые креативные, интересные, веселые классные руководители петрозаводских школ – участники III городского конкурса «Самый классный Классный». Здесь пройдет финал конкурса, куда прошли лучшие из лучших.

Конкурс проводится в несколько этапов. На первом этапе потенциальным участникам необходимо было направить заявку по установленной форме, их было прислано 19. На втором этапе следовало подготовить видеоролик на тему «Визитная карточка классного руководителя».

Состоялись также третий и четвертый этапы конкурса, где участники продемонстрировали свои способности в проведении мастер-классов и показали творческие номера вместе с обучающимися и родителями.



Победителя конкурса «Самый классный Классный» определят на основании баллов, полученных на протяжении всех этапов. Церемония награждения финалистов и гала-концерт состоятся в 16:00.