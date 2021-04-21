В Петрозаводске возобновил работу визовый центр Греции

В столице Карелии возобновил работу визовый центр Греции, сообщает «Эхо Москвы».

Кроме Петрозаводска визы теперь выдают в Мурманске, Архангельске, Краснодаре, Пскове и Ростове-на-Дону.

С 21-го апреля заработают центры в Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Самаре. Во всех центрах будут принимать только по онлайн-записи, с измерением температуры и обязательным ношением средств индивидуальной защиты. Паспорт планируют возвращать с курьером.

Греция остается практически единственной страной Шенгенской зоны, которая пускает российских туристов.

С 19 апреля страна начинает пилотное открытие границ для туристов, сообщает «Российская газета».

С сертификатом вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом смогут въехать туристы из стран Евросоюза, а также США, Великобритании, Сербии, Израиля и ОАЭ.

Отмечается, что прибывшим оттуда гостям не потребуется проходить обязательный семидневный карантин. Однако они будут обязаны соблюдать чрезвычайные меры по ограничению распространения коронавируса.

Путешествовать по Греции туристы пока не смогут, так как запрещено передвижение между регионами страны. Гости могут лишь приехать в место назначения и оставаться там. При желании покинуть отель необходимо уведомлять об этом власти. Штраф за нарушение ограничений на передвижение и масочного режима составляет 300 евро.

Для россиян Греция меняет порядок оформления шенгенских виз. Теперь клиенты туроператоров и индивидуальные туристы должны будут подписать еще один документ - о том, что они в курсе существующих ограничений на поездки в другие страны Шенгена и будут сами проверять наличие запретов по передвижению в Шенгенской зоне.

Для жителей РФ пока действует ограничение на 4 тысячи туристов в неделю. При себе необходимо иметь отрицательный ПЦР тест на коронавирус, полученный за 72 часа, а также справку на английском языке с указанием всех данных.

В аэропорту прилета может быть сделан выборочный тест на COVID-19. В самой стране необходимо семь дней провести в карантине. Нарушителям грозит административный штраф в 5 тысяч евро.

С середины мая Греция намерена принимать всех россиян.

Фото с сайта rg.ru