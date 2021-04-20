Полицейская чихуахуа не вынесла смерти хозяина и умерла в тот же день

В США полицейская собака породы чихуахуа умерла спустя несколько часов после смерти своего хозяина. Они прожили вместе много лет. Печальную историю приводит «Лента.ру» со ссылкой на издание Unilad.

Дэн МакКлилленд 13 лет был шерифом и ушел на пенсию в 2016 году. 10 из 13 лет он трудился бок о бок со своей маленькой напарницей Мидж.

Эта забавная парочка прославилась в 2006 году, когда Книга рекордов Гиннесса официально признала Мидж самой маленькой полицейской собакой в мире. Несмотря на размер, Мидж была идеальной полицейской собакой. Она обыскивала автомобили на предмет наркотиков, не устраивая беспорядок и не портя обивку в салоне.

В 2016 году МакКилленд удивил коллег, объявив, что хочет уйти на пенсию, чтобы отправиться путешествовать по стране вместе с женой Беверли и Мидж.

В среду, 14 апреля, МакКлилленд скончался от рака в возрасте 67 лет. Всего через несколько часов умерла и Мидж. Собаке было 16 лет. Предположительно, она не выдержала потери любимого хозяина и умерла от разбитого сердца. Ее похоронят вместе с Дэном МакКлиллендом. Фото Geauga County Sheriff's Office