Финляндия подняла в небо истребители из-за российских самолетов

Истребители Финляндии, Дании и Германии были подняты в небо для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-160 в небе над Балтийским морем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

В министерстве рассказали, что два бомбардировщика выполняли плановый полет над нейтральными водами. На отдельных этапах их сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Германии, F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии.

Продолжительность полета российских самолетов составила 8 часов. В Минобороны отметили, что самолеты дальней авиации ВКС России регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Фото sempermiles.se