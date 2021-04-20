В министерстве иностранных дел заявили об открытии чартеров в Египет

Чартерные рейсы из России на курорты Египта планирут возобновить в ближайшее время, сообщает ТАСС со ссылкой на слова заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова.

Все идет по плану. Думаю, скоро объявят. Все практически предрешено. Есть предварительная договоренность, которая официально, думаю, будет доведена [до конца],

– сказал он.

По словам Богданова, о решении будет объявлено на "другом уровне". Он отметил, что недавний визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Каир был успешным, в том числе в плане обсуждения возобновления авиасообщения.

Фото с сайта amayei.nyc3.digitaloceanspaces.com