В Петрозаводске воняет гарью

Петрозаводчане жалуются на запах гари. Некоторые дороги под городом в дыму.

В паблике «Подслушано в Птз» написали, что дорога от Ужесельги в сторону Деревянного была в дыму. В паблике предположили, что это из-за мусорного полигона.

«На свалке видимо до сих пор мусор «тлеет» с таким количеством дыма, что, аж, город накрывает, притом уже какой месяц, вот потому и воняет. Вот, пожалуйста, на днях утром в сторону Деревянного, от Ужесельги опять все в дыму и вонь гари»,

- написали в сообществе.

На днях гарью пахло в районе Октябрьского проспекта в Петрозаводске, горожане жаловались, что не могут из-за этой вони открыть окна. В понедельник гарью пахло на Кукковке.

В МЧС сообщали о пожаре на свалке, с которым пожарные боролись утром 11 апреля.

«В 10:34 поступило сообщение о пожаре на открытой территории по адресу: Прионежский муниципальный район, свалка ТБО. В результате огнем уничтожен мусор на площади 700 квадратных метров. Для ликвидации привлекались: 1 единица техники и 4 человека», - официально сообщали в ведомстве.