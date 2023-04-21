В Петрозаводске убирают мусор и весенний смет на улицах

Подрядчик - Кондопожское ДРСУ приступило к уборке весеннего смета еще в начале апреля, сообщила администрация Петрозаводска. Это на две недели раньше срока, предусмотренного муниципальным контрактом. Каждый день на улицы города выходят десятки рабочих и специализированная техника.



Основной объем смета ликвидируют подметально-уборочные машины. Сегодня они вышли на улицы Гоголя, Максима Горького, Анохина и Шотмана, а также Ключевское и Первомайское шоссе. В Октябрьском, центральном районах города и на Ключевой работают поливочные машины.



Мобильные бригады убирают остановки общественного транспорта согласно графику. От мусора освобождают газоны на Кукковке, на Ключевой и в Октябрьском районе. В городе также работает грейдер, сейчас он используется для устранения смета и остатков наледи.



Часть районов Петрозаводска обслуживают субподрядчики. ООО «ДСМ» занимается содержанием Перевалки, Рыбки и Железнодорожного района, а ООО «ТТК» – Сулажгоры, СКЗ, Соломенного, Бараньего Берега, Зимника, Томиц и дороги в сторону городского кладбища Вилга.



Для горожан доступен сервис онлайн-мониторинга перемещения техники ООО «Кондопожское ДРСУ».



За качеством и оперативностью мероприятий круглосуточно следят специалисты Администрации. В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска по номеру – 051.



О ненадлежащем качестве уборки дворов и содержании внутридомовой инфраструктуры горожанам следует сообщать в личные сообщения в группе Государственного комитета республики по строительному, жилищному и дорожному надзору. // Фото: администрация Петрозаводска.