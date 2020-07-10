В Петрозаводске стартует парусная регата «Кубок острова Суйсари»

Ставшие уже традиционными гонки «Кубок острова Суйсари» проводит в эти выходные петрозаводский Клуб любителей водного туризма.

Регата продлиться с 10 по 12 июля. Маршрут проложен в акватории Онежского озера на участке от Петрозаводской губы до входа в Кондопожскую губу.

Прормежуточные финиши располагаются в Ялгубе на о. Большой Картофельный и на северной оконечности о. Суйсари. Место финиша будет определено в зависимости от ветровой обстановки.

Всего будет проведено пять отдельных гонок. Победителей в каждой зачетной группе наградят медалью, грамотой и памятным призом.

Соревнования открытые, и к ним допускаются экипажи яхт, базирующихся на территории республики Карелия. Сегодня еще можно подать заявки на участие с 16:30 до 17:30 в судейской коллегии. В прошлом году в регате приняли участие 12 судов.

Организаторы обращают внимание всех участников, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, следует соблюдать правила социального дистанцирования при подаче заявок, собрании капитанов, на зеленой стоянке и на закрытии регаты