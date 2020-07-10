10 июля 2020, 09:14
Олимпийский комитет признал ролик петрозаводчан самым креативным
Спортивное семейство из Карелии получило специальный приз от четырехкратного Олимпийского чемпиона по фехтованию Станислава Позднякова
В День семьи, любви и верности были подведены итоги конкурса #СЕМЬЯZASPORT, в котором участвовали семьи из регионов нашей страны.
Специальный приз от президента Олимпийского комитета, четырехкратного Олимпийского чемпиона по фехтованию Станислава Позднякова получила семья из Петрозаводска.
Видеоролик спортивной семьи Татьяны и Максима Федоровых признали самым креативным, сообщает Министерство спорта Карелии.
В ролике дети выполняют спортивные упражнения вместе со взрослыми на даче и в городе, они танцуют, подтягиваются, приседают, делают планку и отжимаются.