Олимпийский комитет признал ролик петрозаводчан самым креативным

В День семьи, любви и верности были подведены итоги конкурса #СЕМЬЯZASPORT, в котором участвовали семьи из регионов нашей страны.

Специальный приз от президента Олимпийского комитета, четырехкратного Олимпийского чемпиона по фехтованию Станислава Позднякова получила семья из Петрозаводска.

Видеоролик спортивной семьи Татьяны и Максима Федоровых признали самым креативным, сообщает Министерство спорта Карелии.

В ролике дети выполняют спортивные упражнения вместе со взрослыми на даче и в городе, они танцуют, подтягиваются, приседают, делают планку и отжимаются.

Фото: minmolodsport.saratov.gov.ru