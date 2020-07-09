Стадион «Спартак» в Петрозаводске модернизируют

В Петрозаводске планируется модернизировать республиканский стадион «Спартак». Планы реконструкции главной арены республики обсудили представители Минспорта, Центра спортивной подготовки и различных федераций, сообщает пресс-служба министерства спорта Карелии.

В частности, предлагается обновить трибуны стадиона. Также планируется построить новые спортивные залы и административные помещения. Техническое задание на разработку проектно-сметной документации уже формируется.

Чиновники проконсультировались с представителями федераций футбола, карате, американского футбола, легкой атлетики и бадминтона Карелии. В каждом виде спорта есть свои регламенты, которые необходимы для проведения соревнований различного уровня. В Минспорта призвали федерации присылать свои предложения по развитию стадиона.