В Петрозаводске состоялся премьерный показ фильма «Огненный лис» (6+)

В Петрозаводске состоялся премьерный показ фильма «Огненный лис», повествующего о судьбе лисенка из Кроноцкого государственного заповедника. Невыдуманная история жизни обитателя заповедника потребовала почти трехгодичных съемок, из которых 26 месяцев Анна и Дмитрий Шпиленок, авторы фильма, безвыездно находились в самом сердце Камчатки.

«Это дикие обитатели заповедника, неручные и недрессированные. А история эта написана самой природой, ни добавить, ни прибавить. Это фильм про природу, про любовь к ней, про наш заповедник и про то, что животные - действительно живые, чувствующие, и в этом похожи на нас, людей»,

- делится мыслями Филипп Учуваткин, куратор премьерного показа в Петрозаводске и сотрудник Кроноцкого заповедника.

Первые зрители единодушно хвалят картину. История лисенка Ветра покорила сердца публики.

Сам фильм действительно заставляет задуматься: насколько далеко человечество готово зайти в разрушении единственного дома, который у нас есть - планеты Земля. // Видео: телеканал Ника плюс.