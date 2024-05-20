В Петрозаводске открыли аллею исторических дубов

В петрозаводском Парке победы состоялась закладка и торжественное открытие дубовой аллеи имени академика Ивана Парфеньевича Бородина. Десять саженцев дуба черешчатого привезли из питомника Ганнибалов в Новом Петергофе. Саженцы дуба выращены из десяти желудей исторических деревьев. Из них пять - от деревьев, посаженных Петром Первым, четыре - от дубов, чьи семена опустил в почву Иоанн Кронштадтский и один - потомок дерева, которое посадил Иван Тургенев.

Разведением таких исторических растений занимается питомник семьи Ганнибалов в Новом Петергофе. А если вам эта фамилия кажется знакомой - вы не ошиблись. Действительно, это потомки того самого «арапа Петра Великого», Абрама Ганнибала. Эта ветвь семьи развивалась отдельно от той ветви, в которой был еще один известный потомок Ганнибала - солнце русской поэзии Александр Пушкин.

Дубовая аллея получила имя академика Ивана Бородина, зачинателя природоохранного движения в Российской империи и одного из основателей Всероссийского общества охраны природы. В посадке саженцев участвовали студенты и школьники петрозаводских учебных заведений. // Видео: Юрий Крупянский, телеканал "Ника плюс".