В Петрозаводске собака чуть не погибла, провалившись в открытый люк

Вчера жительнице Петрозаводска Светлане Ефимовой, руководителю центра канистерапии «Открытые сердца», пришлось спускаться в канализационный люк, чтобы спасти свою собаку-корги.

Как Светлана рассказала порталу «Петрозаводск говорит», поздно вечером 13 февраля она, как обычно, вывела на прогулку двух своих собак — метиса немецкой овчарки Айру и корги Фросю (их используют для занятий канистерапией с детьми, инвалидами и пожилыми людьми). Светлана живет на Ключевой, выгуливает питомцев в районе улиц Кемской и Судостроительной, рядом с железной дорогой.

Светлана и Фрося на занятиях канистерапией в доме-интернате для ветеранов

— Собаки далеко не убегали, были рядом, — рассказывает Светлана. — Фрося двигалась в мою сторону и неожиданно провалилась под землю. Было темно, освещения там никакого нет. Я подбежала ближе и увидела, что собака упала в открытый канализационный люк.

Я стала кричать: «Люди, помогите!». Но никто не откликнулся, был уже двенадцатый час ночи. Слушала, как она там барахталась. Люк узкий. Пробовала руками достать — очень глубоко. Потом сняла верхнюю одежду и сама туда полезла. Кое-как вылезла и её достала. А Айра сверху смотрела, как мы там внизу, в ледяной воде. Как я пролезла в эту дыру, не знаю. Столько мыслей в голове пронеслось.

Светлана сообщила об открытом люке в Единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска, ей пообещали разобраться. Сегодня утром женщина вернулась на место происшествия и обнаружила, что там не один, а два открытых люка.

— Удивляюсь, как я вчера в темноте сама не угодила во второй люк, — говорит Светлана. — Там рядом находится здание, относящееся к МВД. Я поинтересовалась у дежурного, кто должен следить за люками. Мне ответили, что люки принадлежат заводу «Авангард».

— На Ключевой эта проблема возникает постоянно — крышки люков воруют. Я и в прошлом году жаловалась дежурному по городу, тогда был в другом месте открыт люк. После моей жалобы поставили ограждение. А на Кемской пока все без изменений — две зияющие дыры, в которые может провалиться кто угодно.

Журналист портала «Петрозаводск говорит» связался с Единой дежурно-диспетчерской службой, чтобы уточнить, ведется ли какая-то работа в связи с обращением петрозаводчанки. Специалист службы ответил, что обращение зарегистрировано, в настоящий момент выясняют, какой организации принадлежит люк. Если он окажется бесхозным, информация будет передана в администрацию Петрозаводска.

Хельга Белянцева