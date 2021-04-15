В Петрозаводске разыскивают очевидцев смертельной аварии

Дорожное происшествие со смертельным исходом произошло в августе прошлого года на улице Олонецкая в Петрозаводске. Спустя почти год полиция начала искать свидетелей и очевидцев.

По сообщени полиции, 20 августа в период времени с 21:55 минут до 22:55 минут в районе дома №44 по улице Олонецкая водитель автомобиля «Нисан Альмера» сбил женщину. Пенсионерка скончалась на месте.

Свидетелей ДТП просят обратиться в следственный отдел на Курганском проезде, 6, кабинет 315, или позвонить по телефонам дежурной части ГИБДД: 73-94-01, 71-59-00.