Водитель успокоил буянившего мужчину, сломав ему шею

В Карелии «разговор» двух мужчин закончился больничной койкой для одного и уголовным преследованием для другого. Подробности произошедшего рассказали в полиции.

37-летний водитель на служебной машине вез сотрудников организации из Кондопоги в Петрозаводск. Среди пассажиров был 34-летний житель столицы Карелии. Нетрезвый мужчина вел себя агрессивно, отвлекал водителя и хватался за руль. В итоге мужчина остановил машину вблизи поселка Мелиоративный в Прионежском районе и вывел пассажира наружу.

Как предполагают в МВД Карелии, потерпевший пустил в ход кулаки, а водитель ответил тем же и, не рассчитав силу, причинил мужчине телесные повреждения. В итоге пассажиру понадобилась помощь врачей. Медики диагностировали у него перелом шейного отдела позвоночника, что квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый водитель дал признательные показания. (фото golos-khleboroba.ru)