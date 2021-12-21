21 декабря 2021, 13:43
В Петрозаводске разрешили выход на лед
Рейды по замеру льда проводятся два раза в месяц, а при ухудшении погодных условий – и чаще
Постановлением Администрации Петрозаводска установлен запрет для выхода на лед при толщине льда менее 10 см. На прошлой неделе сотрудники Администрации совместно с инспекторами ГИМС провели мониторинг ледовой обстановки в Петрозаводской губе Онежского озера и в озере Логмозеро.
В районе улиц Московская и Мурманская толщина люда составила 15-16 см, в Логмозеро в районе улицы Рабочей – 21 см. Таким образом, выход рыбаков на озера разрешается.
По-прежнему запрещен выезд на лед автотранспортных средств, за исключением снегоходов. (Видео)