В Петрозаводске разрешили выход на лед

Постановлением Администрации Петрозаводска установлен запрет для выхода на лед при толщине льда менее 10 см. На прошлой неделе сотрудники Администрации совместно с инспекторами ГИМС провели мониторинг ледовой обстановки в Петрозаводской губе Онежского озера и в озере Логмозеро.

В районе улиц Московская и Мурманская толщина люда составила 15-16 см, в Логмозеро в районе улицы Рабочей – 21 см. Таким образом, выход рыбаков на озера разрешается.

По-прежнему запрещен выезд на лед автотранспортных средств, за исключением снегоходов. (Видео)