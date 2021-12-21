Регоператор «Автоспецтранс» сменил название

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Автоспецтранс» сменил название на «Карельский экологический оператор», сокращенно КЭО.

В компании назвали несколько причин. Среди них – нежелание, чтобы их путали с не самой эффективной компанией – ПМУП «Автоспецтранс», а также изменение подхода к обращению с отходами, курс на цифровизацию и автоматизацию бизнес-процессов и другие связанные с менеджментом.

В компании заверили, потребителям Карелии волноваться не нужно, оплачивать счета за вывоз ТКО можно по прежним реквизитам. (фото pixabay.com, Alexas_Fotos)