На иномарку в Карелии с грузовика упала льдина и повредила ее

Упавшая с грузовика льдина повредила автомобиль «Ауди» на трассе в Беломорском районе. В машине были супруги из Мурманской области, им помогли инспекторы ДПС, сообщили в ГИБДД Карелии.

Полицейские увидели иномарку, припаркованную на обочине в мороз. Было уже темно, в машине эвакуатор ждали муж с женой из соседнего региона. Они рассказали, что на них с грузовика упала льдина и повредила радиатор.

Двигаться они не могли и примерно час провели в темноте и холоде. Инспекторы ДПС предложили попавшим в беду автомобилистам сесть в патрульную машину и согреться.

Когда заглохший автомобиль увезли, они сопроводили супругов до ближайшего поселка.

Позже женщина поблагодарила автоинспекторов Ивана Шмонова и Андрея Егорова. Позднее начальство объявило им благодарность. // Фото: источник