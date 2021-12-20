Петрозаводск отключенный. Почему в городе все чаще пропадает свет

Текст: Георгий Чентемиров

Отключения электричества в Петрозаводске за два года участились на 76 процентов. Такие выводы следуют из данных, предоставленных нашему изданию Единой дежурно-диспетчерской службой.

Новостные ленты за последние месяц-полтора пестрят однотипными заголовками: “Жители Петрозаводска остались без электричества”, “Несколько районов остались без света”, “Часть Петрозаводска осталась без электричества из-за аварии” — и так далее. Только за минувшую неделю в карельской столице зафиксировано 11 отключений электроэнергии. И это, выясняется, совсем не случайность.

Как сообщил руководитель ЕДДС Вадим Измайлов, в 2019 году на сетях “ОРЭС Петрозаводск” зарегистрировано 300 отключений; это 25 аварий в месяц. В 2020-м число аварий выросло незначительно. Зато в 2021-м — взлетело.

По состоянию на пятницу 2021 года, в карельской столице зарегистрировано более пятисот отключений, то есть примерно 44 отключения в месяц. Среднемесячный рост, таким образом, составил 76 процентов. Впечатляет!

— Отключаться чаще стали Древлянка, Ключевая, Голиковка, Перевалка, Центр. Больше всего приходится аварий на осенние месяцы 2021 года. Да, действительно, в последние месяцы число отключений растет, — сказал Вадим Измайлов.

Главный управляющий директор ОРЭС Александр Болдырев признает, что число аварий выросло, но заявляет о совсем другой динамике.

— В 2021 году количество отключений увеличилось примерно на 15 процентов. Связано это было в основном с благоустройством, которое проходило в городе в 2021 и 2021 годах, — сказал он корреспонденту “ПТЗ говорит”.

Болдырев объясняет: подрядные организации, работавшие в карельской столице, не только рвали сети, но и заминали кабели, что впоследствии приводило к отключениям.

— Сети находятся в верхнем уровне, залегают на глубине 50-70 сантиметров, и они страдают в первую очередь. К примеру, на улице Куйбышева за период реконструкции было 11 случаев повреждения сети. Когда это происходит, отключаются несколько подстанций, в том числе гаснет подстанция, которая питает Администрацию города. К счастью, есть возможность переключиться, но на это уходит время.

"Однако работающая техника не всегда рвет сети напрочь. Бывает, что кабель просто заминают, повреждают изоляцию. И в этой ситуации процесс выхода кабеля из строя предсказать очень сложно. Это может случиться через день, через неделю, через месяц, через полгода даже",

— говорит Болдырев.

В зону отключений попадают и частные дома, во многих из которых от электричества зависит и отопление, и водоснабжение.

— ТИЗ “Усадьба”, урочище “Лососинное” — оттуда поступают жалобы. Вот сегодня были жалобы из “Усадьбы”... — констатирует Александр Болдырев. — У них происходит просадка напряжения зимой в ночное время. Дело в том, что у частных домов двухтарифные счетчики, и большинство включают отопление ночью. И проблема не только в том, что нагрузка возрастает, а в том, что ее объем выше мощностей, которые домам выдавались. На дом запланировано 15 киловатт, а там только котел 30 киловатт. Не все даже понимают это. А нам нужно знать реальное потребление.

По словам энергетика, на переключение потребителей уходит в среднем полтора часа. Случаев, чтобы отключение какого-либо объекта длилось более 24 часов в сутки, или более 72 часов в год, не было. Однако руководитель ЕДДС Вадим Измайлов указывает на тревожный факт: длительность отключений за последнее время также выросла.

"Основная масса отключений — до двух часов. Но есть корреляция между количеством отключений и их продолжительностью",

— говорит Измайлов.

— Мы анализируем, где произошло отключение. Перенапряжение, которое возникает во время короткого замыкания, здоровья кабелю не придает. И там, где аварии происходят часто, — мы понимаем, что изоляция уже не выдерживает, и планируем работы по замене, — говорит Александр Болдырев.

Специалист одной из энергоснабжающих компаний, пожелавший остаться анонимным, полагает, что виной всему — ветхие сети, которые многие десятки лит никто не менял. Проблему фактически признает и Александр Болдырев. По словам руководителя ОРЭС, скоро будет ввод кабельной линии на Перевалке, на который потратят 20 миллионов рублей. А на следующий год организация планирует замену семи кабельных линий общей стоимостью 50 миллионов рублей.

Моментального решения проблемы энергетик не обещает. Значит, горожанам имеет смысл закупаться фонариками и батарейками — так, на всякий случай. // Фото: Pixabay