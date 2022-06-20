В Петрозаводске провели санитарную обрезку деревьев

На Сенном бульваре и в сквере Ивана Сенькина Петрозаводска прошла акция по уходу за зелеными насаждениями. На данных территориях убрали сухие стволы татарского клена и сирени обыкновенной, провели санитарную обрезку поврежденных зимой барбарисов и снежноягодников, сообщи в администрации карельской столицы.

«Такой способ ухода стимулирует рост молодых побегов у взрослых кустарников. Планируется, что за лето представители флоры восстановятся и впоследствии станут пышнее»,

- отметили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, из живой изгороди белой спиреи удалили самосев остролистного клена, а также выполнил фрезеровку трех старых пней на Сенном бульваре. Фото: petrozavodsk-mo.ru.