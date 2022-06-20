Чтобы поставить томограф в кабинет Пудожской ЦРБ, надо разобрать стену
Специалисты Пудожской ЦРБ получат новый компьютерный томограф. Для него сейчас готовят специальный кабинет, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Строители делают ремонт, сносят перегородки, потом зальют полы и отделают потолок. Руководство должно решить, как поместить современный прибор в кабинет.
- Это сложная логистическая задача, на время решения которой полностью разбирают стену с окнами,
- объяснил министр.
Ремонт планируют завершить к сентябрю текущего года. Охлопков отметил, что столь масштабного оснащения томографами, как в последние два года, в Карелии никогда не было.
СКТ появились в поликлиниках № 4 и 1, Республиканской инфекционной больнице, Госпитале для ветеранов войн. Ядерный МРТ закупили для Детской республиканской больницы. // Фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте