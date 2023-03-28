В Петрозаводске прошла квест-игра по охране труда

В марте в Кадровом центре «Работа России» впервые в Петрозаводске прошла квест-игра для студентов учебных заведений среднего профессионального образования Карелии. Организатором события выступило Управление труда и занятости республики. В экспертную комиссию, оценивающую знания участников, вошли представители отдела охраны труда и промышленной безопасности «РКС-Петрозаводск».

Приглашение на участие во встрече организация получила неслучайно. Группа компаний является крупнейшим работодателем республики. На предприятиях АО «ПКС-Водоканал», АО «ПКС-Тепловые сети», ООО «Энергокомфорт». «Карелия» и ООО «КРЦ», входящих в контур, работает почти 1100 человек. В подразделениях ежедневно строго следят за организацией допуска персонала к выполнению работ, применением средств индивидуальной защиты и правильным использованием специального оборудования при работах повышенной опасности. Особое внимание уделяется регулярному проведению инструктажей и производственным тренировкам.

Проверка знаний по охране труда стала и основной целью квест-игры, в которой 23 марта приняли участие студены техникума городского хозяйства, Петрозаводского колледжа железнодорожного транспорта, а также автотранспортного и лесотехнического техникумов. Учащиеся на примере смоделированных ситуаций выполняли практические задания по обращению со средствами индивидуальной защиты и оперативному оказанию первой помощи, оценивали профессиональные риски на производстве и отвечали на общие теоретические вопросы.

Студенты, которые стали участниками встречи, в будущем планируют связать свою жизнь с производством, поэтому привлекать их внимание к профилактике производственного травматизма важно еще со времени учебы в образовательных учреждениях. На конкурсе ребята в форме игры разбирали важные вопросы по охране труда: готовили видеоролики на тему бережного отношения к своему здоровью на рабочем месте и дополнительно перед выступлением повторяли теоретическую основу. Столь серьезная подготовка позволила командам показать высокий уровень знания предмета,

– подчеркнула представитель экспертной комиссии и ведущий специалист отдела охраны труда и промышленной безопасности АО «ПКС-Тепловые сети» Анастасия Хандрук.

Победителем встречи стала команда колледжа железнодорожного транспорта. Второе место поделили студенты техникума городского хозяйства и автотранспортного техникума. Третье место заняли представители лесотехнического техникума.