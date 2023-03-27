Зумеры могут получить повышенный кешбэк

Компании и банки стараются таким образом приобщить молодежь не только к финансовым продуктам, но и к пользованию российскими брендами. В частности, как заявили в пресс-службе банка «Открытие», его клиенты в возрасте до 25 лет – держатели карты «Мир» – могут рассчитывать на возмещение до 10% за покупки у партнеров платежной системы до 30 апреля включительно.

Среди партнеров акции - одна из ведущих социальных сетей, сервисы доставки готовой еды из ресторанов, интернет-магазины модной одежды и профессиональной косметики и парфюмерии, образовательные платформы и другие интернет-ресурсы, пользующиеся большим спросом у молодых людей.

Для получения кешбэка необходимо до покупки активировать участие на сайте платежной системы и указать свой возраст в личном кабинете.

Фото: https://ru.freepik.com