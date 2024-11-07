В Петрозаводске прошел Марафон кантелистов -2024. Благодаря Союзу кантелистов и Национальному ансамблю песни и танца «Кантеле» получился настоящий праздник для музыкантов и поклонников легендарного музыкального символа Карелии.

Ансамбль кантелистов «Sadakieli» СШИ РК ( руководитель Дробышевская Н.Б.) с коллективами и солистами из Петрозаводска, Мурманска, Кондопоги, Медвежьегорска, с. Шелтозеро, п. Ильинский и Пряжи стали участниками большого музыкального фестиваля.

В программе мероприятия были и мастер-классы, творческая лаборатория, репетиции сводного оркестра и Гала-концерт в Петрозаводской консерватории.

Организовать его в таком формате стало возможным благодаря гранту Российского фонда культуры и Президентскому нацпроекту «Культура». // Видео: телеканал "Ника плюс".