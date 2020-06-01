В Петрозаводске продолжают благоустраивать новый сквер

Благоустройства сквера «Аквамарин» на набережной Варкауса в Петрозаводске планируется завершить к началу июля, сообщили в пресс-службе мэрии.

Рабочие установили фонари, вымостили камнем пешеходную дорожку, посадили деревья и кусты.

Также здесь появятся декоративный водопад, фонтан с питьевой водой и тренажерная площадка. В планах отреставрировать насосную станцию (бывшую котельную).

Фото: пресс-служба администрации города