01 июня 2020, 19:19
В Петрозаводске продолжают благоустраивать новый сквер
На набережной Варкауса уже высадили деревья и кусты, а вскоре там появится водопад и фонтан
Благоустройства сквера «Аквамарин» на набережной Варкауса в Петрозаводске планируется завершить к началу июля, сообщили в пресс-службе мэрии.
Рабочие установили фонари, вымостили камнем пешеходную дорожку, посадили деревья и кусты.
Также здесь появятся декоративный водопад, фонтан с питьевой водой и тренажерная площадка. В планах отреставрировать насосную станцию (бывшую котельную).
Фото: пресс-служба администрации города