01 июня 2020, 19:19
Общество

В Петрозаводске продолжают благоустраивать новый сквер

На набережной Варкауса уже высадили деревья и кусты, а вскоре там появится водопад и фонтан

Благоустройства сквера «Аквамарин» на набережной Варкауса в Петрозаводске планируется завершить к началу июля, сообщили в пресс-службе мэрии.

Рабочие установили фонари, вымостили камнем пешеходную дорожку, посадили деревья и кусты.

Также здесь появятся декоративный водопад, фонтан с питьевой водой и тренажерная площадка. В планах отреставрировать насосную станцию (бывшую котельную).

Фото: пресс-служба администрации города

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набережная Варкауса