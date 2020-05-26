«РКС-Петрозаводск» благоустраивает сквер на берегу Онежского озера

Сотрудники «РКС-Петрозаводск» заложили первый камень в будущем питьевом фонтане сквера в створе улицы Ленинградской и набережной Варкауса. Торжественный момент доверили директору по общим вопросам Андрею Павловичу Туркову.

В сквере уже полным ходом ведутся работы по благоустройству: установлены фонари, вымощена дорожка для прогулок, посажены кусты и деревья. Сегодня сотрудники АО «ПКС-Водоканал» и АО «ПКС-Тепловые сети» посадили новую партию голубых елей, свое место в сквере уже нашли яблони, ели обыкновенные, можжевельники, горная сосна и кусты спиреи. Яблони, пусть еще и совсем небольшие деревца, уже зацвели и радуют глаз прохожих.

В сквере, помимо питьевого фонтана, планируют установить скамейки. Реставрируют и канализационную насосную станцию, прилегающую к территории. Станция станет настоящим украшением сквера, необычная форма здания всегда привлекала к себе внимание петрозаводчан.

Специалисты «РКС-Петрозаводск» планирует открыть сквер в июле, он станет подарком гостям и жителям города к 100-летию республики. Совсем скоро первые гости сквера смогут прогуляться по берегу Онежского озера в комфортной обстановке, насладиться чистой питьевой водой из фонтана и полюбоваться прекрасным видом!