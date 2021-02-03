В Петрозаводске построят новое здание налоговой службы

Главгосэкспертиза России, по результатам рассмотрения проектно-сметой документации, выдала положительное заключение по строительству здания для федеральной налоговой службы России по Петрозаводску, сообщает сайт экспертного ведомства.

Семиэтажное здание общей площадью около девяти тысяч квадратных метров. построят на улице Чапаева. Здесь обустроят операционный зал, офисы сотрудников, отделение филиала федерального казенного учреждения «Налог-Сервис» ФНС России, архивы, медпункт, ремонтные мастерские, конференц-зал и зал совещаний. В подвальном этаже оборудуют столовую на сотню посадочных мест.

На прилегающей территории организуют стоянку для служебного транспорта, автомашин сотрудников и посетителей, а также погрузочно-разгрузочную и прогулочную зоны с цветником и рокарием – то есть, каменным садом, в котором будут высажены разные сорта многолетних растений.

Финансирование работ планируется осуществлять с привлечением средств федерального бюджета.

Фото с сайта sdelai-lestnicu.ru