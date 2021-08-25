В Петрозаводске построят ливневую канализацию, а пока откачивают воду

Глава Петрозаволска Владимир Любарский сообщил, что воду в разных районах города откачивают круглосуточно. Но не везде получится оперативно справиться с проблемой, нужно искать инженерное решение. Он предположил, что сквер на Древлянке «утонул» из-за ошибок подрядчика при строительстве дороги.

Жители Петрозаводска относятся к ситуации с сарказмом и даже прислали Любарскому в личку ролик о затоплении Нью-Йорка.

«Нью-Йорк далеко», - ответил мэр. Он объяснил, что «Служба заказчика» круглосуточно откачивает воду в разных районах Петрозаводска.

Это, в частности, улицы Петрова и Балтийская, где расположены детские садики, участок около школы на улице Парфенова, подвал Перинатального центра, улица Университетская, на перекресток Кирова-Титова, Лесной, Ригачина, Судостроительная, Древлянка и другие точки.

«На Варкауса и Первомайском чистили от листвы дождеприемные колодцы, - отчитался мэр. Сегодня работы также продолжатся на Хейкконена, в Университетском городке и в других местах».

Что касается сквера на Древлянке, Любарский уверен, что там почему-то изменилась гидрология.

«Пока предполагаю, что имели место проколы подрядчика при строительстве дороги. Сегодня приняты экстренные меры – сняты решетки с коллекторов для увеличения их пропускной способности, - сообщил он. - Но с имеющимся там объемом воды им все рано не справиться. Сейчас специалисты администрации ищут инженерное решение для отвода воды».

Тем временем новую ливневую канализацию в Петрозаводске, видимо, все же построят. Петросовет на внеочередной сессии 25 августа принял решение выделить из бюджета 99 тысяч рублей на разработку соответствующей проектно-сметной документации. // Фото: «Подслушано в Петрозаводске»/ВКонтакте