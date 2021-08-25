Еще не все жители Карелии получили детские выплаты в 10 тысяч рублей

В Карелии выплату в размере 10 тысяч рублей, которую Пенсионный фонд начал перечислять 2 августа, получили родители и опекуны более 84 тысяч детей. Это 98% от потенциальных получателей, сообщает пресс-служба карельского отделения ПФР.

Семьи, которые еще не обратились за выплатой, могут сделать это до 1 ноября, однако Пенсионный фонд призывает жителей не откладывать подачу заявления на последние дни. Подать заявление проще всего через портал госуслуг. При отсутствии такой возможности можно обратиться в клиентскую службу ПФР.

Напомним, выплата положена семьям, в которых воспитываются дети от 6 до 18 лет, при этом 6 лет исполнилось им не позднее 1 сентября 2021 года, а 18 лет - после 2 июля 2021 года. Фото pixabay.com/Evgeny