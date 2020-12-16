В Петрозаводске подведены итоги фотоконкурса «Пульс города»
Молодёжный центр «Смена» подвёл итоги фотоконкурса «Пульс города», сообщает городская администрация.
По не вполне понятным причинам, которые не сообщаются, организаторы решили не ранжировать победителей по местам, а просто выбрали «нескольких человек, чьи работы показались жюри наиболее интересными, осмысленными, творческими»
Призёрами конкурса стали: Влада Переляйнен (14 лет), Дарья Попова (16 лет), Илья Ханько (16 лет) и Илья Аникин (21 год).
Каждый участник получит онлайн-сертификат, а победителей ждут подарки от партнёров конкурса. Какие именно – не сообщается.
В сообщении говорится, что со всеми работами и их авторскими интерпретациями предлагается ознакомиться в группе молодёжного центра «Смена» по тегу #пульсгорода, однако по собственному опыту можем сказать, что найти их там совершенно непросто!
Вот такие загадочные конкурсы иногда проходят в столице Карелии.
Фото из группы Администрация Петрозаводского городского округа