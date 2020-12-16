Публикуем фотографии жителей Карелии с любимыми домашними питомцами

Фотоконкурс «Я и любимец», который проводят портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама», подходит к своему завершению. Представляем фотографии домашних питомцев со своими хозяевами, претендующие на победу в декабре. Снимки декабрьских участников, опубликованные ранее, можно посмотреть здесь и здесь.

Знакомьтесь:

Алёна и Сирена. «На фото я и малый немецкий шпиц Сирена Мерцающая Звезда, ей 4 года. Маленький рыжий хвостик, который без мамы никуда» (Алёна Колесникова).

Даня и Боня. «На фото я и моя собака Боня, породы чихуахуа. Ей 4 года. Очень добрая собака, когда спит, храпит на весь дом, как взрослый дядя, когда ест – хрюкает как свинка. Любит гулять, играть в мяч, и, конечно же, кусаться! Этот навык она постоянно оттачивает на мне! Я ее балую, мы с ней начинаем играть и беситься, а она в ходе игры, когда очень сильно разыграется, тяпнет меня за пальцы, или за руку. Получает выговор за это, испытывает чувство вины, глазки в пол, ей стыдно, но это ненадолго, после этого можно опять приступать к игре! А ещё она очень любит, когда ей чешут животик. Идея этой фотографии возникла у моей мамы, накануне нам в школе дали задание нарисовать своё домашнее животное, и так совпало, что мы решили отправить рисунок и фото моего любимого питомца на этот конкурс!»

Софья и кролики. «Кроликам Софьи 1,5 мес. Они очень забавные, много кушают, поддаются дрессировке» (Любовь Антонова).

Илья и Грейсси. «Я очень долго мечтал о своей собаке. И вот однажды папа с мамой сказали мне, чтобы я собирался, и что мы поедем кое-куда. Мы ехали долго и приехали в деревню, где жила большая овчарка, а рядом были два красивых щеночка. Мне сказали, что я могу выбрать себе друга. Я был счастлив! И я выбрал Её! Привезли домой и стали жить счастливо! Наша Грейсси рыжая, с преданными глазами. Мы все ее обожаем, а она нас!»

Вова и Джуля. «На фотографии я с моей любимой Джулей. Порода чихуахуа. Это самая умная и самая добрая собака, которая умела и радоваться со мной, и погрустить, а когда надо – развеселить. Джули не стало два года назад, она заболела. Мне её очень не хватает. Сейчас у меня есть другая собачка, но никто не сможет заменить Джульетту».

Нелли и Мяук. «Мяук – наш любимый кот, его обожает вся семья. Он отличный охотник и друг, любит с нами «разговаривать». Очень любим нашего кота!» (Нелли Чумаченко).

Степан и Блинчик. «На фото Степан Яковлев со своим питомцем породы чихуахуа по кличке Блинчик, ему 2 года. Блинчик – верный, преданный друг семьи. Очень ручной, гулять любит на «ручках» у хозяина, однако далеко не труслив, и, при виде незнакомца или появлении гостей в доме, будет активно защищать своё пространство звонким лаем. С нетерпением, сидя у окна, ждёт хозяина из школы и, завидев издалека, бежит к дверям и даже дрожит от нетерпения. Вот такая любовь и привязанность! Блинчик любит автопутешествия, с удовольствием изучает окружающий мир. Любит побегать за городом по лесу, однако хозяин всегда в поле его зрения. Блинчику нравится быть в центре внимания, поэтому он прыгает на хозяина с просьбой взять на руки, и с интересом наблюдает за происходящим» (Марина Таратунина).

Елизавета и Боня. «На фото я с собачкой Боней породы йокширский террьер. Боне 1 год и 7 месяцев, она очень активная, любит играть, знает многие команды. Я люблю наряжать свою собачку, сама шью и вяжу ей наряды, побеждала с ней в конкурсе «Мода» (Елизавета Белязюн).

Голосование начнётся в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит» 18 декабря и завершится 25 декабря. В тот же день мы объявим победителя – его из числа лидеров выберет редакция.

Фото самых ярких участников и победителя месяца будет опубликовано в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Автор лучшего снимка получит приз – фотосессию с фотографом Еленой Аляхнович. Прием работ на конкурс завершен. (главное фото: omamah.ru)

