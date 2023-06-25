В Петрозаводске отметили сороколетие клуба бега «Айно»

40-летие клуба бега «Айно» отметили любители активного движения Петрозаводска. Летом 1983 года своих единомышленников собрала на стадионе медицинский работник врачебно-физкультурного диспансера Ия Ануфриева. Примерная ученица известного бегуна Карелии Валентина Котляревского в те годы один за другим преодолевала королевские дистанции марафонов страны и мира, сложнейший из которых - 100 километров в Юрмале - в 42 года завершила победой.

Первый председатель клуба «Айно» приобщила к бегу не одну сотню горожан. Позже передала свое детище Валерию Алехину. Клуб «Айно» активно проводил соревнования в Петрозаводске, а его команда лидеров очень результативно участвовала в знаменитых пробегах Финляндии, Швеции, Норвегии, Франции. Есть у клуба и свой коронный старт – «Бегущая надежда», посвященный Дню защиты детей. Сегодня у коллектива новый председатель – активный участник пробегов Карелии и России – Геннадий Шибеко.

Юбилей клуба бегуны решили отпраздновать спортивно. Поддержала их желание Дирекция спорта Петрозаводска. Для соревнований решили выбрать формат эстафет. Прошли они на городском стадионе «Юность».

В праздничных эстафетах приняли участие дети и взрослые. Среди них ребята Спортивной школы олимпийского резерва № 3, две команды биатлонистов тренера Элины Коппалиной из Республиканской спортивной школы олимпийского резерва, школьники из Пряжи, команда взрослых и детей клуба «Бегать модно» и другие любители бега города.

Почетной гостьей праздника была первый председатель клуба «Айно» Ия Ануфриева. Украшением юбилея стало выступление хора «Заонежские узоры». И главным результатом встречи на городском стадионе было общение и воспоминания, ведь встретились единомышленники, кто верен своему увлечению десятки лет и кого соединяет нечто большее, чем спортивная страсть, что-то очень человеческое, душевное. // Фото: дирекция спорта