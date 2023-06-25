Спортсмены из Карелии выиграли первенство СЗФО по пляжному волейболу

Команда Карелии - победители первенства Северо-Западного Федерального округа по пляжному волейболу среди юношей 2005 - 2006 года рождения. В составе нашей команды - Роман Пархоменко и Артем Денисов.



В упорной борьбе на волейбольных площадках карельские спортсмены завоевали почетное звание сильнейшей команды на Северо-Западе России.

Соревнования проходили на Кремлевском пляже Великого Новгорода с 21 по 23 июня. В них состязались юноши до 15, 17 и 19 лет и девочки до 15 лет. // Фото: Федерация волейбола Карелии.