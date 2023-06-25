25 июня 2023, 08:35
Летающие лыжники открыли летний соревновательный сезон в Карелии
Соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина прошли в городе Сортавала
24 июня в сортавальском парке Ваккосалми состоялись соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина.
Спортсмены соревновались в четырех возрастных группах на трамплине HS 20-49.
Лучшие результаты показали: Артем Бонданов (с новым рекордом трамплина - 29.5 метра), Егор Зайцев, Варвара Ревенок, Антон Тимощук.
Призеры: Степан Аношин, Григорий Аношин, Юрий Гагарин, Дмитрий Колобов. // Фото: группа "Спорт - норма жизни".