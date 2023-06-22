Российские дзюдоисты завоевали золото на международных соревнованиях

В Астане завершился турнир по дзюдо «Большой шлем», который является этапом рейтинговой олимпийской квалификации к Олимпийским играм 2024 года в Париже. В турнире участвовали 25 дзюдоистов из России в нейтральном статусе: 13 спортсменов и 12 спортсменок. Итог выступления нашей команды - три золотые и две бронзовые медали.

Обладателями наград высшей пробы стали бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Тамерлан Башаев в весе свыше 100 кг и Матвей Каниковский в категории до 100 кг. На третью ступень пьедестала поднялся чемпион России Валерий Ендовицкий.

Не менее зрелищным выдался финал категории до 100 кг между бронзовым призером юниорского первенства мира, победителем этапов «Мирового тура» Матвеем Каниковским и многократным призером турниров Мировой серии Джафаром Костоевым из ОАЭ. С первых секунд поединка наш дзюдоист стал навязывать сопернику свою борьбу и быстро провел результативный бросок. За восемь секунд до конца схватки ему удалось повторить прием и добиться чистой победы.

Напомним, что костомукшский спортсмен Арсений Колотов стал чемпионом России по дзюдо в составе сборной команды СЗФО. Сборная девочек СЗФО, в которой участвовала еще одна спортсменка из Костомукши Полина Конева, заняла шестое место. // фото judo.ru