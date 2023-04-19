В Петрозаводске отменили концерт Евдокимова из-за жалоб

Концерт 76-летнего российского, белорусского и украинского певца Ярослава Евдокимова не состоится в мае в Петрозаводске. Об отмене выступления артиста сообщается на сайте ДК «Машиностроитель». Поводом для отмены стали обращения жителей Карелии из-за высказываний заслуженного артиста РФ.

«В связи с многочисленными обращениями жителей Республики Карелия по поводу отрицательных высказываний Я. Евдокимова в адрес нашей страны и в частности СВО, администрация ДК «Машиностроитель» приняла решение отменить концерт данного артиста, запланированный на 13 мая 2023 года»,

- сказано в сообщении ДК.

Ранее под одной из публикаций в группе Министерства культуры Карелии, посвященной участию «Творческой мастерской» в фестивале в Ярославле, появился комментарий о майском концерте Евдокимова, адресованный ведомству.

13 апреля пользователь написал, что обратился в ДК с вопросом о выступлении артиста, но там, с его слов, ему сказали, что вопрос надо решать с министерством культуры.

В ответ Минкультуры сообщило следующее: «Министерство культуры разделяет Ваши опасения по поводу проведения данного концерта. Эти опасения были доведены до директора ДК Машиностроителя». Через день пользователь продолжил диалог с министерством, написав, что ДК убрал афишу артиста и осталось убрать с сайтов билетных касс.

Ранее концерты артиста были отменены в Томске и Краснодаре. По сообщению РБК, в интервью 2014 года Евдокимов осудил действия российских властей и боевые действия в Донбассе. По данным «РИА Новости», видео вновь начало распространяться в Сети перед началом гастролей артиста.// использовано фото с сайта teleprogramma.pro