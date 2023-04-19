Рисунки художника из Петрозаводска появятся на улицах Благовещенска

Художник-урбанист Андрей Птицын из столицы Карелии стал участником фестиваля уличных искусств «Мосты». Жюри отобрало одиннадцать мастеров, которые создадут монументальные произведения на улицах Благовещенска.

Авторы из Уфы, Сургута, Екатеринбурга, Калининграда, Красноярска, Петербурга, Москвы, Архангельска и Петрозаводска приступят к работе над фестивальными объектами в Башкортостане в июне.

Югорский фестиваль уличных искусств «Мосты» третий год наводит мосты между художниками, муниципальными администрациями, горожанами и регионами. Впервые фестиваль прошел в 2021 году в Нижневартовске. В 2022 году художники работали в двух городах Югры – Нижневартовске и Сургуте. За два года в нем приняли участие более 40 художников и творческих объединений из разных уголков страны, которые украсили улицы югорских городов 85 авторскими работами. // фото предоставлено организаторами фестиваля