В Петрозаводске открыты вакансии судей городского суда

Квалификационная коллегия судей РК объявила об открытии двух вакансий. Сообщение появилось на сайте Петрозаводского городского суда.

Открыты вакансии судьи Петрозаводского горсуда. На эту должность требуются два человека.

Документы от соискателей принимаются с понедельника по четверг с 8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 33, Управление судебного департамента в РК, шестой этаж, кабинет 7, аппарат Квалификационной коллегии судей РК.

Заявления будут приниматься до конца сентября. Справки по телефону: (8142) 790-287. Фото: unsplash.com