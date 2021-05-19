В Петрозаводске открылась уличная фотовыставка «Герои среди нас»

18 мая в Петрозаводске состоялось торжественное открытие уличной фотовыставки «Герои среди нас», сообщает министерство образования и спорта Республики Карелия.

Фотовыставка знакомит с тренерами-энтузиастами развивающими хоккей в Карелии и регионах России. Эти люди создают вокруг себя особую атмосферу, способную менять жизни окружающих к лучшему, их личные истории являются настоящим примером для всех.

Среди них - Сергей Ковалев из Пудожа, Андрей Егоров из Надвоиц, Дмитрий Федотов из Медвежьегорска и Денис Бесов из Шуи.

Выставка размещена на набережной у администрации Петрозаводска. // Фото: gov.karelia.ru