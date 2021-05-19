19 мая 2021, 10:51
В Петрозаводске открылась уличная фотовыставка «Герои среди нас»
Экспозиция знакомит горожан с тренерами-энтузиастами, которые развивают хоккей в Карелии и других регионах России
18 мая в Петрозаводске состоялось торжественное открытие уличной фотовыставки «Герои среди нас», сообщает министерство образования и спорта Республики Карелия.
Фотовыставка знакомит с тренерами-энтузиастами развивающими хоккей в Карелии и регионах России. Эти люди создают вокруг себя особую атмосферу, способную менять жизни окружающих к лучшему, их личные истории являются настоящим примером для всех.
Среди них - Сергей Ковалев из Пудожа, Андрей Егоров из Надвоиц, Дмитрий Федотов из Медвежьегорска и Денис Бесов из Шуи.
Выставка размещена на набережной у администрации Петрозаводска. // Фото: gov.karelia.ru