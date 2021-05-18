В Петрозаводске пройдет крупнейшее спортивное событие России

В Петрозаводске на трассу по центру города выйдут любители бега и скандинавской ходьбы на дистанции 21,1 км, 10 км, 5 км и 1 км

Трасса пройдет по историческому центру Петрозаводска, с видами на Онежское озеро, скверы и парки.

В этом году вдоль всего маршрута Забег.рф спортсменов будет поддерживать энергичный барабанный ритм! Барабанщики Петрозаводска и Санкт-Петербурга проведут для спортсменов и болельщиков Drummers Party. Музыканты дадут заряд на старте, будут сопровождать бегунов по всей трассе и отыграют самые знаменитые композиции на финише!

Впервые на ЗаБеге.рф и только в Петрозаводске пройдет Марш Здоровья - это символический маршрут без учета времени. Принять участие в Марше Здоровья могут все желающие, бесплатно, без ограничений возраста и возможностей здоровья. Все зарегистрированные участники Марша Здоровья получат свой уникальный номер на память и станут примером здорового образа жизни.

Мероприятие проводится Фондом территориального развития “Карьяла” при поддержке Правительства Республики Карелия, Министерства образования и спорта Республики Карелия, Центра спортивной подготовки и АНО «Физкультурно-спортивный центр «Гонка героев».

Присоединяйтесь к самому большому старту страны!

Регистрация открыта на сайте https://runkarjala.ru/

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