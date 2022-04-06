06 апреля 2022, 07:07
В Петрозаводске откроется выставка «Водлозерский транзит»
Петрозаводчан приглашают на открытие экспозиции, участниками которой стали российские и европейские мастера
Сегодня в научной библиотеке ПетрГУ откроется выставка «Водлозерский транзит» (6+).
На выставке представлены более 40 работ двух десятков мастеров из России, Финляндии, Норвегии, Швеции и Германии, рассказали в пресс-службе Водлозерского нацпарка.
Живопись, графика, фотополотна, лэнд-арт, инсталляции - представленные работы многообразны, как и сама северная водлозерская красота, рассказывают организаторы экспозиции.
Петрозаводчан и гостей карельской столицы приглашают на открытие выставки в 15:30 по адресу проспект Ленина 33, второй этаж. Для посещения вуза нужен паспорт. Экспозиция будет работать до 13 мая. (фото пресс-службы Водлозерского нацпарка)