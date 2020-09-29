Стела воинской славы стоит ровно, и работы на ней завершаются

Власти Петрозаводска объявили об исполнении контракта по возведению стелы «Город воинской славы». Таким образом, завершилась многолетняя эпопея, связанная с установкой монумента, необходимого карельской столице в связи с присвоением ей высокого звания. Правда, и этот радостный момент омрачился скандалом; представителям администрации пришлось доказывать, что объект, обошедшийся городу в 83 миллиона рублей, не кривой и стоит ровно.

Фотография, дающая повод усомниться в точности строителей, появилась в социальной сети несколькими днями ранее. Это, разумеется, вызвало большой скандал. В итоге мэрия пригласила специалистов, которые бы проверили правильность установки стелы, и журналистов, которые бы об этом рассказали. Акция имела успех – к монументу в минувший вторник явились корреспонденты всех крупных изданий.

– В понедельник два геодезиста мерили, в том числе из дирекции Управления капитального строительства, – рассказывал заммэра Евгений Перов. – Все ровно стоит!

Чтобы у представителей СМИ не осталось никаких сомнений, геодезиста пригласили и на вторник. Правда, он явился без штатива, на который необходимо ставить прибор для измерений. Пришлось одалживаться у операторов государственных телекомпаний. Сотрудник «Сампо» был вынужден снимать с плеча.

Сделав замеры, геодезист заявил журналистам: «Стела стоит в проектном положении. Идеально ровно». Геодезист работает в той же компании «Возрождение», что ставила стелу.

Представители подрядчика объясняли: автор нашумевшего фото «завалил горизонт», то есть сам снял криво. Скорее всего, виноват в этом уклон площадки, на которой стоит монумент. Уклон нужен для того, чтобы вода после дождя стекала в дренажную систему. Таким же правилом пользуются и при строительстве дорог, иначе на асфальте будут скапливаться лужи.

Евгений Перов сообщил, что работы по установке стелы официально завершаются. Последний шаг – монтаж барельефов. Их восемь, и они уникальны. Хотя стелы в городах воинской славы делаются по типовым проектам, барельефы у каждого свои, на них изображены ключевые события воинской истории этого места.

– Мы очень долго над ними работали, над каждой исторической деталью, – сказал заместитель мэра Петрозаводска.

Евгений Перов переживает за судьбу барельефов. На них есть детали, которые могут привлечь внимание вандалов. Известно, что некоторые памятники Петрозаводска норовят разобрать на сувениры – например, у Державина в Губернаторском парке регулярно воруют шпагу.

Со стелой связан еще один скандал. На ее месте еще совсем недавно стоял другой памятник – Дерево дружбы. Решение перенести монумент вызвало большой резонанс. Против сноса Дерева дружбы высказались не только общественники, но и Союз архитекторов Карелии.

Тем не менее, мэрия была непреклонна. Дерево разместят на Онежской набережной. Сейчас оно разобрано, отреставрировано и ждет того момента, когда подрядчик приступит к его установке.

– Договор подписываем на днях, и в октябре, скорее всего, оно будет установлено, – сказал Евгений Перов.

Напомним, звание «Город воинской славы» было присвоено Петрозаводску в апреле 2015 года. Установка соответствующей стелы была обязательным условием, однако в карельской столице этот процесс затянулся. Для стелы долго искали место. Хотели установить ее на набережной Варкауса, но посчитали, что это слишком далеко от центра (что не помешало разместить там монумент силовикам). Думали поставить на улице Пушкинской, но выяснилось, что это невозможно из-за подземных коммуникаций.

В результате единственным возможным вариантом оказался сквер возле площади Кирова, и ради воинской стелы в жертву принесли Дерево дружбы.

…В целом работы по установке и благоустройству почти завершены, говорит Евгений Перов. Возле стелы поставят скамейки, под них уже готовы основания. Освещение тоже готово. Фактически осталось провести только генеральную уборку. Объект обошелся в круглую сумму: контракт подписан на 83 миллиона рублей. Правда, как рассчитывают чиновники, итоговая сумма может уменьшиться после приемки всех работ.