В Петрозаводске начали монтировать новогоднюю иллюминацию

440 световых консолей украсят столицу Карелии до 13 декабря. Подрядчики устанавливают их на опоры освещения сначала в центре города, а потом обещают добраться и до микрорайонов.

Как сообщили в городской администрации, две новые декоративные конструкции будут установлены на площади Кирова. Также появятся новые гирлянды на деревьях. Монтаж и украшение главной городской ели у Музыкального театра завершится 16 декабря.

Администрация Петрозаводска объявила аукцион на размещение нестационарных торговых объектов для организации ёлочных базаров. Под эти цели выделены семь точек в разных районах города: на улице Антикайнена у дома №29, Маршала Мерецкова около дома №4, Чапаева у дома №47, Генерала Фролова вблизи дома №10, на проспектах Александра Невского около дома №40 и Октябрьском у домов №20 и №53. // Видео: телеканал "Ника плюс".