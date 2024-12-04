На Литейном заводе «Петрозаводскмаш» запустили газовый узел

Газификация в Карелии продолжается – к природному топливу подключают не только жилые дома, но и предприятия. 4 декабря газовое отопление запустили на одном из крупнейших производств в республике – Литейном заводе «Петрозаводскмаш» в столице региона. Система будет отапливать как административные помещения, так и главный корпус завода – Литейный цех.

Сегодня в торжественном запуске приняли участие Глава Карелии Артур Парфенчиков, топ-менеджмент Трансмашхолдинга, представители Правительства республики, отделений «Газпрома» в Петрозаводске, генеральный директор Литейного завода «Петрозаводскмаш» Роман Лобачёв и сотрудники предприятия.

– Сегодня мы видим очередной этап создания в Петрозаводске важнейшего центра компетенций литья для всего машиностроения. Предприятию был выделен значительный льготный займ федерального Фонда развития промышленности, и мы уже видим качественный результат использования этих средств – это новое оборудование и приход газа на завод. Газ – это и комфортные условия труда, и его использование в новых технологиях. Уже в следующем году мы ожидаем запуск новых производств на предприятии. Важно, что развитие завода будет продолжаться. Предприятие обладает уникальными компетенциями крупного литья и станет в Карелии площадкой для реализации нового национального проекта, касающегося развития российского станкостроения. Гордимся тем, что Петрозаводск возвращает себе славу одного из важнейших центров машино- и станкостроения.

– сказал Артур Парфенчиков.

Сегодня на предприятии реализуется масштабная инвестиционная программа «Локализация литейных заготовок для различных дизелей» при софинансировании Фонда развития промышленности (ФРП), которая, в том числе, предусматривает переход от простых отливок к более сложным формам. Проводится освоение и увеличение объёмов производства литых чугунных компонентов дизельных двигателей: блоков цилиндров, втулок и крышек цилиндров. Общий объем инвестиций – 3,2 млрд рублей, в виде льготного займа предоставил ФРП. Инвестиции направляются не только в развитие непосредственно производственного комплекса, но и совершенствование производственной системы – культуру производства, улучшение условий труда работников предприятия.

– Сейчас, благодаря проекту, мы установили автономную систему децентрализованных источников тепла, а также стенды для нагрева и сушки ковшей. Было проложено порядка 3 км газовых труб, смонтировано 10 тепловых установок и 3 стенда. Эта система будет обеспечивать микроклимат в производственных помещениях литейного корпуса, что позволит минимизировать затраты и повысить качество выпускаемой продукции.

– отметил генеральный директор завода Роман Лобачёв.

Глава Карелии Артур Парфенчиков обратил внимание, что Литейный завод вносит весомый вклад в экономическое развитие республики, выпускает уникальную высококачественную продукцию для нашей страны, в том числе импортозамещающую. Первый заместитель генерального директора АО «ТМХ» Александр Морозов отметил, что в уже этом году предприятие завершит освоение полной линейки блоков для Коломенского завода.

В ходе посещения завода участникам представили современное оборудование, которое поступило на предприятие в этом году и заработает с запуском новых производственных площадок в следующем. Среди новинок – 5-ти координатный станок с ЧПУ для изготовления литейной оснастки, 3 современных центра с ЧПУ для обработки серийной продукции, термическая печь СДО, комплекты модельно-стержневой оснастки и специализированный инструмент для механической обработки блоков, трансформаторы, индукционная плавильная печь емкостью 1 т, различное лабораторное и измерительное оборудование – оптико-эмиссионный спектрометр, маятниковый копер и испытательная машина для определения прочностных параметров формовочных смесей. До конца года на завод также поставят дробеструйную камеру, токарный и специальный расточный станки.

Фото: Правительство РК