В Петрозаводске объявили аукцион на право торговли новогодними елками

Администрация Петрозаводска организует аукцион на установку временных торговых павильонов для проведения новогодних ярмарок. Для этой цели выбраны семь мест в различных частях города, сообщили в мэрии.

Горожанам предложат приобретать праздничные елки на улицах Антикайнена рядом с домом № 29, Маршала Мерецкова возле дома № 4, Чапаева около дома № 47, Генерала Фролова неподалеку от дома № 10, а также на проспекте Александра Невского у дома № 40 и на Октябрьском проспекте возле домов № 20 и № 53.

Прием заявок на участие в торгах будет осуществляться до 23 декабря. Победившие предприниматели получат возможность реализовывать новогодние ели и хвойные ветки на обозначенных площадках вплоть до 31 декабря. // фото: freepik.com