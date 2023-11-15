В Петрозаводске набирают актеров для съемок в новом фильме

Короткометражный фильм «В темноте», рассказывающий историю о трудной жизни подростка, снимут в Карелии.

«Это кино о ненависти и страхе, но в то же время о любви и сострадании»,

- рассказывает съемочная группа в паблике проекта.

Творческая команда сейчас находится в поиске актеров и массовки. В команду нужны молодые люди и девушки от 16 до 24, мужчины приятной внешности 35-40 и женщины от 25 до 40.

Сам кастинг пройдет 7 декабря, место станет известно позднее. Чтобы присоединиться к проекту, нужно заполнить анкету здесь. // фото unsplash.com/ Jacob Owens