В Петрозаводске на улице Зайцева столкнулись два легковых автомобиля

15 октября в 11:36 произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей на пересечении улиц Мелентьевой и Зайцева, сообщает сайт ДТП ПТЗ. Машины двигались по Зайцева во встречных направлениях.

Столкновение произошло на регулируемом перекрёстке, когда один участник ДТП совершал левый поворот на улицу Мелентьевой. В это же время второй водитель двигался в прямом направлении.

От столкновения автомобили разбросало в стороны, транспортные средства получили механические повреждения.

Будьте внимательны. ДТП на этом перекрёстке происходят регулярно.

Видеокамеры социального проекта "Мой дом" компании "Ситилинк" и проекта «Мой город» от компьютерной сети Сампо.ру запечатлели момент ДТП.

Фото с сайта ДТП ПТЗ