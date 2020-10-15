Автомобиль влетел в пешеходов в центре Петрозаводска

Сегодня, 15 октября, в 12:43 в центре Петрозаводска автомобиль вылетел на тротуар, на котором находились люди. Инцидент произошел в районе перекрестка улицы Анохина и проспекта Ленина. По данным dtpptz.ru, автомобиль сбил стойку дорожного знака и наехал на ребенка.

Опасный момент на регулируемом перекрестке попал в объективы камер уличного видеонаблюдения «Ситилинк» и «Сампо.ру».

Легковой автомобиль двигался по Анохина в сторону Первомайского проспекта. Вероятно, чтобы не столкнуться с выехавшим на перекресток автомобилем, водитель предпринял небезопасный маневр. В тот момент на тротуаре находилась группа пешеходов. не все из них успели отпрыгнуть.