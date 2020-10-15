Житель Костомукши устроил себе салют украденным фейерверком

Житель Костомукши заявил в полицию, что из его кладовки, расположенной в подъезде дома, пропадают вещи, сообщает МВД Карелии. В числе похищенного оказались две коробки с фейерверками, инструменты, рюкзак, а также различные хозяйственные принадлежности.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что в течение некоторого времени дверь в подсобное помещение была открыта. Пока проводились оперативно-розыскные мероприятия, владелец повесил замок, а также получил доступ к установленным в доме камерам видеонаблюдения, чтобы самостоятельно следить за ситуацией.

В какой-то момент он заметил на лестничной площадке незнакомого гражданина, который пытался дергать дверь, и вызвал наряд.

Полицейские задержали подозреваемого на месте преступления. Им оказался 48-летний местный житель, не имеющий постоянного заработка. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что часть похищенного имущества сбыл. Рюкзак решил оставить себе, а пиротехнику использовал по назначению.

По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ, возбуждено уголовное дело.

Фото из паблика МВД по Республике Карелия