Водителя будут судить из-за несчастного случая в карьере

Работника карьера «Другорецкое-2» в районе деревни Другая Река Прионежского района будут судить по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

В один из дней в ноябре 2019 года работники карьера ремонтировали тормозную систему автомобиля КРАЗ. По версии следователей, водитель автомобиля, проявив неосторожность, начал движение и наехал на автослесаря. В результате работнику был причинен тяжкий вред здоровью.

По сообщению прокуратуры, водителю грозит штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до 2 лет либо ограничения свободы до 3 лет.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в мировой суд. (фото на главной iz.ru)